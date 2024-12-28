EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Halka Arz Sürecine Başladı

EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kabul edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve yurt dışında konut, ofis, otel, alışveriş merkezi ve eğitim kurumu gibi birçok projenin gayrimenkul geliştirme ve müteahhitlik işlerini başarı ile gerçekleştiren ve JCR Eurasia'nın son raporunda, Yatırım Yapılabilir Seviyesi "Yüksek Kredi Kalitesi" olarak nitelendirilen "A+ (tr)" notu alan Ege Yapı AŞ'nin iştiraki olan EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzına SPK'dan onay geldi.

6-7-8 Ocak'ta talep toplayacak olan şirket, "EGEGY" koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek ve pay fiyatı 15 lira olarak satışa sunulacak.

Halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 60'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara ve yüzde 30'u ise yurt içi kurumsal katılımcılara tahsis edildi. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 30,60 olacak.

157 milyon 800 bin lira olan halka arz öncesi mevcut sermaye, halka arz sonrası 200 milyon lira olacak. Halka arzın büyüklüğünün ise 918 milyon lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EgeYapı GYO Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, SPK'dan halka arz iznini 26 Aralık'ta aldıklarını belirtti.

Kabadayı, halka arz kararının kendileri açısından bir kilometre taşı olduğunu belirterek, "Yanımıza yeni ortaklarımızı da alarak yolumuza daha güçlü devam edeceğiz. Halka arzdan elde edeceğimizin gelirin önemli bir kısmını yeni projelerimize aktararak istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu izinle, halka arz sürecinin ilk adımını atmış olduklarını vurgulayan Kabadayı, şunları kaydetti:

"Artık gün sayıyoruz. Portföyümüzde bulunan ve hayata geçireceğimiz projelerimizle birlikte 13 varlığımızla Borsa İstanbul'da yer alacağız. Tamamlanarak sahiplerine teslim edilmiş, yapımı devam eden ve planlama aşamasında olan projelerimizle dengeli ve sürdürülebilir bir portföyümüz bulunuyor. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin önemli bir kısmını da sağlam mühendislik vizyonumuzla hayata geçireceğimiz modern ve konforlu yaşam alanlarına sahip projelerimize yönlendireceğiz."