Ege Maden İhracatçıları Birliği İtalya'da fuarlara katıldı

Türkiye'de doğal taş ihracatının lideri Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), İtalya'da konumunu güçlendirmek için 25-29 Eylül tarihlerinde iki fuarı birden ziyaret etti. EMİB üyeleri iki fuarda dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılar ve mimarlarla verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

EMİB, Ticaret Bakanlığı desteğiyle sürdürdüğü Yeni Dönem Doğal Taş Pazarlama ve Strateji Geliştirme UR-GE Projesi çerçevesinde İtalya'daki pazarlama faaliyetlerine mermer ve doğal taş sektöründe dünyanın en önemli fuarlarından olan ve bu alandaki trendleri belirleyen Marmomac -Mermer, Doğal Taş ve Taş İşleme Makinaları Fuarı ile başladı.

"100 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

Türkiye'nin maden ihracatında İtalya'nın 2023 yılının Ocak - Ağustos dönemindeki 163 milyon dolarlık tutarla dördüncü sırada yer aldığı bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, "Verona Marmomac Fuarı'nda 53 ülkeden bin 400 firmanın standı vardı. Dünya'nın her tarafından mimarlar, ithalatçılar, ihracatçılar bu fuarda buluşuyor. Türk doğal sektörü olarak Marmomac fuarında 155 Türk firmamızla güçlü bir şekilde yerimizi aldık. İtalya, Türk ihracatçıları açısından güçlü bir ihraç pazarımız. EMİB olarak 8 aylık dönemde İtalya'ya 70 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2023 yılı sonunda İtalya'ya ihracatımızı 100 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"İhracat rakamlarımıza olumlu yansımalarını göreceğiz"

Yeni Dönem Doğal Taş Pazarlama ve Strateji Geliştirme UR-GE Projesi'nde yer alan 13 firmadan 22 katılımcıyla İtalya'da temaslarda bulunduklarını dile getiren Alimoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; "Verona'daki Marmomac Fuarı'ndan sonra Bolonya'da düzenlenen, seramik ürünlerin ağırlıkta olduğu Cersaie -Uluslararası Yapı, Sanayi, Seramik Fuarı'nı ziyaret ettik. İtalyan alıcıların yanı sıra, fuar ziyaretlerimizde tüm dünyadan maden ve doğal taş firmaları ile iş görüşmeleri gerçekleştirdik, tasarımcılar ve mimarlar ile buluşma zemini bulduk. Aynı zamanda, üretim makineleri ve araçları ile üretim proseslerine ilişkin sektördeki teknolojik gelişmeleri yerinde gördük. Verimli bir sektörel ticaret heyetini geride bıraktık. Bu temasların önümüzdeki süreçte ihracat rakamlarımıza olumlu yansımalarını göreceğiz." - İZMİR