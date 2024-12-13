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Ege Bölgesi Kariyer Fuarı 'EGEKAF 2025' Manisa'da Gerçekleşecek

Ege Bölgesi Kariyer Fuarı 'EGEKAF 2025' Manisa'da Gerçekleşecek
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen EGEKAF 2025, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde 26-27 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak. Fuar, gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmayı ve kariyer fırsatlarına erişimde eşitlik sağlamayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Koordinasyonunda 'Yetenek her yerde' ve 'İşin ucunda sen varsın' sloganıyla gerçekleştirilen Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nın (EGEKAF) 4'üncüsü Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ev sahipliğinde, şubat ayında Manisa'da düzenlenecek.

Mevcut sanayi potansiyeli açısından Türkiye'nin en gözde şehirlerinden biri olan Manisa'da "EGEKAF 2025" fuarı düzenleniyor. Ege Bölgesinde 4'üncüsü gerçekleştirilecek olan "EGEKAF 2025" Manisa Celal Bayar Üniversitesinin ev sahipliğinde 26-27 Şubat 2025 tarihleri arasında Manisa Valiliği, Manisa Organize Sanayi Bölgesi ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla üniversitenin Şehzadeler yerleşkesinde düzenlenecek. Fuara Ege Bölgesindeki üniversiteler, 15 paydaş üniversite ve 7 ilden katılım sağlanacak. EGEKAF için ilk toplantı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar başkanlığında, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Funda Karaboran'ın da yer aldığı düzenleme kurulunun katılımıyla yapıldı. Toplantıda fuar programı kapsamında yapılacaklar ile ilgili bir yol haritası oluşturuldu.

Gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına, iş ve staj imkanlarına erişimde fırsat eşitliği sağlayacak fuarda, öğrenci ve mezunlar, firmaların insan kaynakları yetkililerinden iş ve staj fırsatları, kariyer imkanları gibi konularda bilgi alabilecek. Katılımcılar ayrıca çeşitli kişisel ve mesleki gelişim etkinliklerine, panellere, mülakat simülasyonlarına ve firmaların temsilcileriyle yapılacak mülakatlara katılabilecek.

Birbirinden farklı etkinlikler, söyleşiler, yarışmalar, hackathonların yer alacağı EGEKAF'a geniş bir katılım beklenirken, fuarın Manisa'nın tanıtımına da büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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