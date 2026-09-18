Efor Holding’den Efor Yatırım paylarında 2 milyar TL’ye kadar alım planı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

EFOR Holding, Efor Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki uzun vadeli yatırım yaklaşımı doğrultusunda Borsa İstanbul'da pay alımı yapmayı planladığını açıkladı. Şirket, 18 Eylül tarihinden itibaren gerçekleştirilebilecek alımların, piyasa koşullarına bağlı olarak azami 2 milyar TL ile sınırlı tutulmasını ve 31 Aralık tarihine kadar tamamlanmasını öngördüğünü aktardı.

Efor Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortaklarından Efor Holding A.Ş.'nin, şirkete olan bağlılığını ve uzun vadeli yatırım taahhüdünü yansıtmak amacıyla Efor Yatırım paylarında alım yapmayı planladığı belirtildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılan bilgiye göre Efor Holding, 18 Eylül tarihinden itibaren Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda Efor Yatırım paylarında alım gerçekleştirebilecek. Alımların piyasa koşullarına bağlı olarak azami 2 milyar TL tutarla sınırlı olacağı ve 31 Aralık tarihine kadar tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Efor Holding'in pay alım planı, grubun yatırım yaptığı şirketlerde uzun vadeli değer yaratma yaklaşımının sermaye piyasalarına yönelik önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Holding; üretim, tarım, enerji ve sanayi alanlarında sürdürdüğü yatırımlarında büyüme, sürdürülebilirlik ve katma değer yaratmayı merkezine alırken, Efor Holding pay alım planıyla, Efor Yatırımın uzun vadeli büyüme potansiyeline yönelik yaklaşımını da ortaya koyuyor.

Efor Holding halihazırda Efor Yatırım sermayesinin yüzde 6,58'ine sahip bulunuyor. Alımlar sonucunda ulaşılacak pay oranı ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında eşik aşımı söz konusu olması halinde gerekli açıklamalar ayrıca yapılacak.

Pay alımlarının miktarı ve zamanlaması piyasa koşullarına bağlı olarak şekillenecek. Efor Holding, uzun vadeli yatırım anlayışı doğrultusunda Türkiye'de üretim, yatırım, istihdam ve katma değer yaratmaya yönelik büyüme stratejisini sürdürürken, sermaye piyasalarındaki yatırımlarını da aynı perspektifle ele alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı