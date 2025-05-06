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EFG Elektrik AR-GE Merkezi Ünvanını Aldı

EFG Elektrik AR-GE Merkezi Ünvanını Aldı
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EFG Elektrik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayıyla AR-GE Merkezi unvanını kazandı. Diyarbakır'da tescillenmiş dört AR-GE merkezinden biri olarak, bilimsel çalışmaları ve üniversitelerle işbirlikleri ile dikkat çekiyor.

EFG Elektrik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayıyla AR-GE Merkezi ünvanı almaya hak kazandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da tescillenmiş dört AR-GE merkezinden biri olan EFG Elektrik, sürdürülebilir teknolojilere odaklanan bilimsel temelli çalışmalarıyla söz konusu ünvana layık görüldü.

Şirket, sanayi ile bilimi buluşturma hedefi doğrultusunda Harran Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Özen, Prof. Dr. Ahmet Kılıç ve Dr. Öğr. Üyesi Ünal Yılmaz ile imzaladığı protokollerle AR-GE çalışmalarına akademik destek sağladı.

EFG Elektrik, bünyesinde bir doktora ve üç yüksek lisans mezunu uzmanın istihdam edildiğini, AR-GE merkezinde üç farklı firmayla kurduğu stratejik işbirlikleriyle teknoloji geliştirme çalışmalarını hızlandırdığını bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EFG Elektrik Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Arif Üçer, Türkiye'de önemli bir konuma geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın AR-GE ve Tasarım Merkezi Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmış olmak, doğru yolda ilerlediğimizin önemli bir göstergesi oldu. Bu gelişmeyle birlikte, hem kendi yetkinliklerimizi daha ileriye taşıma fırsatı bulacak hem de Türkiye'nin kalkınma hedeflerine katkı sunmanın gururunu yaşayacağız. Aldığımız bu değerli destekle, birçok yeniliğe imza atacağımıza ve sektörümüze yeni ufuklar kazandıracağımıza inanıyoruz."

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
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