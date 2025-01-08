Edremit ve Ayvalık Ticaret Odaları İşbirliğini Güçlendiriyor
Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar'ı ziyaret ederek, bölgesel ihracat ve ticaretin geliştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulundu.
Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında, bölgesel ihracat konuları üzerine karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. İki başkan, ticaretin geliştirilmesi ve işbirliği olanakları üzerinde durarak, bölgelerindeki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi adına ortak projeler üzerinde değerlendirmelerde bulundu. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi