Edremit'te Yeni Zeytin Çeşidi 'Körfez10' Tescillendi

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, "Körfez10" zeytin çeşidinin tescillenerek üretime sunulduğunu bildirdi.

Edremit Ziraat Odası Başkanı Diker, Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü'nce yıllar süren çalışmaların ardından geliştirilen yeni zeytin çeşidinin, bölgedeki zeytin üreticilerine önemli bir katkı sağlayacağını belirterek, "Körfez10, bölgemizdeki zeytin üreticiliği için önemli bir adım. Edremit ilçemize ve körfezine, Ege Bölgesi'ne ve ülkemize büyük fayda sağlayacağına inanıyorum" dedi. Körfez10 zeytin çeşidinin, önümüzdeki yıllarda bölgeye adaptasyon süreciyle birlikte, verimlilik ve kalite açısından beklentilerin yüksek olduğunu ifade eden Diker, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti. - BALIKESİR