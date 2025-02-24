Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye

Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık için tahliye kararı
SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek

SGK evlere yazı gönderiyor! 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri

Emri verdi, Erdoğan'ın defalarca tekrarladığı istek gerçekleşiyor
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın

Edremit'te Su Ürünleri Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Edremit'te Su Ürünleri Denetimleri Aralıksız Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri denetimlerini 21-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirerek perakende satış yerlerinde balıkların tazeliği, boyutu ve etiketleme standartları gibi unsurları kontrol ediyor. Denetimlerin amacı, vatandaşların sağlığını korumak ve denizlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İlçe Müdürlüğü teknik personeli, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 21-25 Şubat tarihleri arasında düzenlediği eş zamanlı su ürünleri denetimi kapsamında, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu uyarınca perakende satış yerlerinde kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor.

Denetim ekipleri, balıkların boyutunu, tazeliğini, etiketleme standartlarını ve satış koşullarını titizlikle kontrol ederek, sahada aktif bir şekilde görev yapıyor. Yetkililer, "Amacımız, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve denizlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak. Bu nedenle denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandılar.

Denetimler sırasında, balıkların nereden geldiği, avlanma yöntemleri ve depolama şartları gibi kritik unsurlar da göz önünde bulunduruluyor. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda, gerekli yasal işlemler derhal başlatılacak. - BALIKESİR

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! (Reklamdır)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Yılmaz Morgül'den kötü haber!
img

Erdoğan'ın vazgeçemediği tek isim
img

Videosu olmasa asla inanmayacağımız bir olay daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış

Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi! O sözü duyunca gözü dönmüş
Sergen Yalçın'dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz

Sergen'den dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz
Kocaeli'de rehine krizi cinayetle bitti! Alacak-verecek meselesinde kan aktı

Restorandaki rehine krizi cinayetle bitti! Olayın nedeni vahim
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış
Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.