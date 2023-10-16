Edirne Valisi Yunus Sezer, Alibey köyünde yer fıstığı hasadına katıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Alibey köyünde düzenlenen etkinlikte yer fıstığı hasadını izledi ve üretim hakkında bilgi aldı. Sezer, tescilli yer fıstığının markalaşması için çalışmaların başlayacağını belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç'in Alibey köyünde üretilen tescilli yer fıstığının hasadına katıldı.

Sezer, Alibey köyünde düzenlenen etkinliğe katılarak fıstık hasadını izledi, Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt'tan üretim, hasat ve rekolte hakkında bilgi aldı.

Hasat sonrası köydeki Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin tesislerini gezerek kadınlardan faaliyetleri hakkında bilgi alan Sezer, üretilen fıstık ezmesi, fıstıklı kurabiye ve diğer ürünleri inceledi.

İlçedeki tescilli yer fıstığının önemli bir ürün olduğunu belirten Sezer, fıstığının markalaşması ve oluşturulacak markanın değerli hale getirilmesi konularında gerekli çalışmalara başlanacağını ifade etti.

Programa İlçe Kaymakamı Özgü Özen, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.