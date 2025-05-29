Edirne'de Fiyat Etiketi Denetimleri Artırıldı

Edirne'de Fiyat Etiketi Denetimleri Artırıldı
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Edirne Ticaret İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi marketlerde ve restoranlarda fiyat etiketi denetimlerini artırdı. Denetimlerde 94 iş yerinden 711 ürün incelendi ve 70 üründe mevzuata aykırılık tespit edilerek idari para cezası uygulandı.

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi fiyat etiketi denetimlerini artırdı.

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, marketlerde ve restoranlarda fiyat etiketi denetimi yapıldı. Restoranlardaki fiyat listelerini ve ürünlerin gramajlarını denetleyen ekipler, mevzuata aykırılık tespit ettikleri işletmecilere uyarılarda bulundu. Ticaret İl Müdür Vekili Mustafa Kurt, esnafa mevzuat hakkında bilgiler verdi.

Öte yandan, Edirne'de 94 iş yerinde yapılan denetimde, 711 ürünün incelenmesi sonucu 70 üründe ortaya çıkan aykırılıklarla ilgili idari işlem yapıldığı ve her ürün için 3 bin 166 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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