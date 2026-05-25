Haberler

Edirne'de şekerlemeciler bayram için tarihi lezzet mesaisinde

Edirne'de şekerlemeciler bayram için tarihi lezzet mesaisinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de Kurban Bayramı öncesinde şekerlemeciler yoğun mesai yapıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan geleneksel tatlıları hazırlayan ustalar, özellikle çifte kavrulmuş lokum ve kallavi gibi hafif lezzetlere olan talebin arttığını belirtiyor.

Edirne'de Kurban Bayramı öncesinde şekerlemecilerde yoğunluk yaşanıyor.

Osmanlı'dan günümüze uzanan geleneksel tatlıları hazırlayan ustalar, bayram sofralarını tarihi lezzetlerle buluşturmak için gece gündüz çalışıyor.

Kentte uzun yıllardır şekerlemecilik yapan Arif Meriç, AA muhabirine, bayram öncesi siparişlerin önemli ölçüde arttığını söyledi.

Bayram ikramlıkları için yoğun mesai yürüttüklerini belirten Meriç, özellikle et tüketiminin yoğun olduğu bayram döneminde hafif ve geleneksel tatlılara ilginin arttığını ifade etti.

Meriç, Kurban Bayramı için çifte kavrulmuş lokum ve kallavi üretimine ağırlık verdiklerini anlatarak, "Kurban'dan sonra Türk kahvesinin yanında tüketilmesi için çifte kavrulmuş lokum hazırlıyoruz. Onun yanında unu, tuzu ve yağı olmayan kallavimizi yapıyoruz. Et tüketimi fazla olduğu için vatandaşlar daha hafif tatlıları tercih ediyor. Bu nedenle gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Osmanlı saray mutfağından günümüze ulaşan tariflerle üretim yaptıklarını dile getiren Meriç, badem ezmesi, deva-i misk helvası, Kavala kurabiyesi ve acı badem gibi ürünlerin de yoğun talep gördüğünü söyledi.

Bayram dolayısıyla siparişlerin yaklaşık iki katına çıktığını aktaran Meriç, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da sipariş aldıklarını belirtti.

Meriç, "Bir aydır yoğun şekilde çalışıyoruz. Ürettiğimiz tüm ürünler tarihimizden gelen lezzetler. Bayram sofralarında bu tatların yer alması bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek

1 Haziran'dan itibaren göreve başlıyor! İlk icraatı bakın ne olacak
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş

5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı

3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
Montella, Arda Güler kararını verdi

Ve beklenen oldu!

Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

Gazze’deki soykırım sürerken ülkede yankı uyandıran ölüm
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
MHP'den dikkat çeken 'mutlak butlan' itirazı

MHP'den en net çıkış! Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturmasına itiraz geldi
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…

Böyle vali her şehre lazım! Gençlere dört koldan destek