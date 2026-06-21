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Edirne'de buğday hasadı dualarla başladı

Edirne'de buğday hasadı dualarla başladı
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Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Kavaklı köyünde 2026 yılı buğday hasadı, üreticilerin ve vatandaşların dualarıyla başladı. Çiftçiler bereketli ve kazasız bir sezon diledi.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Kavaklı köyünde 2026 yılı buğday hasadı, üreticilerin ve vatandaşların dualarıyla başladı.

Hasat sezonunun bereketli geçmesi temennisiyle bir araya gelen üreticiler, yapılan duaların ardından biçerdöverleri tarlalara soktu. Yeni sezonun kazasız, bereketli ve bol verimli geçmesini dileyen üreticiler, yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını almayı umut ettiklerini ifade etti.

Bereket duası yapıldı

Hasat öncesinde gerçekleştirilen programda, ürünlerin bereketli olması, çiftçilerin emeklerinin karşılığını alması ve sezon boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için dua edildi. Programın ardından ilk biçim gerçekleştirilerek 2026 yılı buğday hasadı resmen başladı.

Çiftçiler umutlu

Kavaklı köyündeki çiftçisi, bu yılki hasattan beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, elde edilecek ürünlerin hem ülke ekonomisine hem de bölge tarımına katkı sağlamasını temenni etti.

Tarımın önemli merkezlerinden biri olan Edirne'de, buğday hasadının önümüzdeki günlerde diğer köylerde de hız kazanması bekleniyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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