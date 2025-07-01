Eda Yıldırım, Muaythai Türkiye Şampiyonu Oldu

Eda Yıldırım, Muaythai Türkiye Şampiyonu Oldu
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Kuşadası Spor Kulübü'nden Eda Yıldırım, 54 kilogram gençler kategorisinde düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonasında rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk elde etti. Büyük bir azimle finaldeki maçını kazanarak altın madalya ile Kuşadası'na gurur yaşattı.

Kuşadası Spor Kulübü'nün Eda Yıldırım, 54 kilogram gençler kategorisinde düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonasında tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Genç yaşına rağmen ringdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Eda Yıldırım, zorlu geçen müsabakalarda gösterdiği azim ve mücadele gücüyle büyük alkış topladı. Final karşılaşmasında da rakibini üstün bir performansla mağlup eden Yıldırım, altın madalya ile Kuşadası'na büyük bir gurur yaşattı.

Kuşadası Spor Kulübü yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Sporcumuz Eda Yıldırım'ın elde ettiği bu büyük başarı, kulübümüzün altyapıya verdiği önemin en somut göstergesidir. Kendisini ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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