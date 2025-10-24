Eczacıbaşı Bilişim'e Büyük Ödül: Yılın En Başarılı Proje Yönetim Ofisi

Eczacıbaşı Bilişim Proje Yönetim Ofisi, PMO Awards 2025'te 'Yılın En Başarılı Proje Yönetim Ofisi' seçildi.

Project Management Institute (PMI) Türkiye Chapter tarafından düzenlenen PMO Awards, proje yönetimi alanında kurumların yönetişim, liderlik ve değer oluşturma becerilerini değerlendiren en saygın platformlardan biri. Bu kapsamda 30'dan fazla şirket arasında yapılan değerlendirme sonucunda Eczacıbaşı Bilişim Proje Yönetim Ofisi, 'Yılın En Başarılı Proje Yönetim Ofisi' unvanına layık görüldü. - İSTANBUL