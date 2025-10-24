Haberler

Eczacıbaşı Bilişim'e Büyük Ödül: Yılın En Başarılı Proje Yönetim Ofisi

Eczacıbaşı Bilişim'e Büyük Ödül: Yılın En Başarılı Proje Yönetim Ofisi
Güncelleme:
Eczacıbaşı Bilişim Proje Yönetim Ofisi, PMI Türkiye Chapter tarafından düzenlenen PMO Awards 2025'te 'Yılın En Başarılı Proje Yönetim Ofisi' seçildi. 30'dan fazla şirketin değerlendirildiği yarışmada başarı elde etti.

Eczacıbaşı Bilişim Proje Yönetim Ofisi, PMO Awards 2025'te 'Yılın En Başarılı Proje Yönetim Ofisi' seçildi.

Project Management Institute (PMI) Türkiye Chapter tarafından düzenlenen PMO Awards, proje yönetimi alanında kurumların yönetişim, liderlik ve değer oluşturma becerilerini değerlendiren en saygın platformlardan biri. Bu kapsamda 30'dan fazla şirket arasında yapılan değerlendirme sonucunda Eczacıbaşı Bilişim Proje Yönetim Ofisi, 'Yılın En Başarılı Proje Yönetim Ofisi' unvanına layık görüldü. - İSTANBUL

