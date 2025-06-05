ECB Faiz Oranını 25 Baz Puan İndirdi

ECB Faiz Oranını 25 Baz Puan İndirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını 25 baz puan düşürdüğünü ve enflasyon beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Euro bölgesinde enflasyon, Mayıs ayında hedefin altına düşerek %1,9'a geriledi.

(ANKARA) Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime gittiğini ve enflasyon beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu. Kararın, eurodaki güçlenme ve enerji maliyetlerindeki düşüşle birlikte geldiği belirtildi.

Bu adımla mevduat faiz oranı yüzde 2,25'ten 2'ye indi. Faiz oranı, 2023 ortasında yüzde 4 ile zirveye ulaşmıştı. Karar öncesinde piyasalar zaten bu indirimi fiyatlamıştı. Londra Borsası Grubu (LSEG) verilerine göre, yatırımcılar çeyrek puanlık indirimi yüzde 99 olasılıkla bekliyordu.

ECB karar metninde, "Özellikle, Para Politikası Kurulu'nun politika duruşunu yönlendirdiği mevduat faizi oranının düşürülmesi kararı, enflasyon görünümüne dair güncellenmiş değerlendirme, çekirdek enflasyon dinamikleri ve para politikasının aktarım gücü dikkate alınarak alınmıştır" denildi.

Enflasyon 2 h edefinin a ltına g eriledi

Euro bölgesinde enflasyon oranı mayıs ayında yüzde 1,9'a gerileyerek, ECB'nin yüzde 2 hedefinin altına düştü. Ancak ekonomik büyüme hala zayıf seyrediyor. 2025'in ilk çeyreğinde Euro bölgesi ekonomisi yalnızca yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

ECB'nin bu kararı, jeopolitik gerginliklerin arttığı ve işletmelerin geleceğe dönük öngörülerinin giderek zorlaştığı bir dönemde alındı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi politikası, Avrupa ekonomisi için başlıca risk unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Çelik ve otomotiv gibi bazı kilit sektörleri hedef alan sektör bazlı tarifelerin, Avrupa'nın büyüme hızını ciddi şekilde yavaşlatabileceği yorumları Avrupa basınının gündeminde.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak

Putin'in sonraki hamlesini açıkladı! Donald Trump'tan korkutan sözler
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı

18 yıllık sır perdesi aralandı! Damada 'namus' infazı
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Bayramda tatilci akını! İlçeye giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
Simone Inzaghi Al-Hilal'den resmen çuvalla para kazanacak

Suudi Arabistan'da çuvalla para kazanacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı

Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon satın alındı
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta! Yoğunluk yaşandı

45 derece sıcaklıkta ibadet heyecanı! Hacı adayları Arafat'ta
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.