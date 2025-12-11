Haberler

ECB, küçük bankalar için daha basit kurallar önerisinde bulunacak

Avrupa Merkez Bankası, AB Komisyonu'na karmaşık banka düzenlemelerinin basitleştirilmesi önerisinde bulunacağını duyurdu. Öneriler, sermaye gereksinimlerini düşürmeden bankaların rutin raporlama yükümlülüklerini azaltmayı amaçlıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na, banka düzenlemelerinin basitleştirilmesi, ancak bunun sermaye gereksinimleri düşürülmeden yapılması önerisinde bulunacağını duyurdu.

ECB'den yapılan açıklamada, AB Komisyonu'na 2008 küresel finansal krizden sonra oluşturulan karmaşık banka düzenlemelerinin basitleştirilmesinin önerileceği belirtildi.

Önerilerin merkez bankası başkanlarından oluşan bir uzmanlar komisyonu tarafından geliştirildiği aktarılan açıklamada, söz konusu öneriler arasında sermaye gevşetme tedbirlerinin yer almadığı kaydedildi.

Açıklamada, önerilerin, Avro Bölgesi'nde bankaların potansiyel şoklara karşı bulundurması gereken sermaye tamponlarının sayısını azaltmaya odaklandığı, ancak bunun sermaye gereksinimleri düşürülmeden yapılmasını öngördüğü vurgulandı.

ECB'nin önerilerinin, küçük bankalar için daha az rutin zorunlu raporlama veya tüm bankaların belirlemesi gereken belirli temel rakamların hesaplanmasının basitleştirilmesi gibi kolaylıklar sağlayacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
