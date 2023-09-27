Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin 2023 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 3,5 olarak revize etti. Bölge ekonomisinin ise 2023'te yüzde 5,7 ve 2024'te yüzde 5,9 büyümesi bekleniyor.

EBRD, Türkiye için 2023 büyüme tahminini yüzde 3,5'e yükseltti. 2024 yılında ise yüzde 3 oranında büyümesini bekliyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Mayıs ayında yüzde 2,5 olarak açıkladığı Türkiye'nin GSYH büyüme tahminini 2023 yılı için yüzde 3,5 olarak revize etti. Raporda, Moğolistan'dan Kazakistan ve Özbekistan'a kadar Orta Asya ekonomilerinin, artan ticaret ve Rusya'dan gelen havale akışları sayesinde bu yıl ve gelecek yıl güçlü bir büyüme kaydedeceğini öngördü ve bölge ekonomisinin 2023'te yüzde 5,7 ve 2024'te yüzde 5,9 büyümesini beklediğini bildirdi.

Rapora göre, yaklaşık 40 ekonomiyi kapsayan EBRD bölgesinin 2023 yılında yüzde 2,4, 2024 yılında ise yüzde 3,2 büyümesi beklenmekte. Orta Avrupa ve Baltık ülkelerinin ekonomilerinin ise 2023 yılında yüzde 0,5, 2024 yılında ise yüzde 2,5 oranında büyümesi bekleniyor. - İSTANBUL