Dyson'dan ürünlerini deneyimleme fırsatı sunan gezici deneyim alanları

Dyson, Türkiye'de hayata geçirdiği güzellik ve ev kategorilerine özel tasarlanan gezici deneyim alanlarıyla kullanıcıların ürünü gerçek yaşam senaryoları içinde test edebileceği bir platform sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 10 Mayıs'a kadar Vadi İstanbul ve Meydan AVM'de sürecek olan deneyim yolculuğu, 22-31 Mayıs'ta The Land of Legends Antalya ile devam edecek.

Dyson'ın ev teknolojilerine odaklanan bu alanı, ziyaretçileri gerçek yaşam koşullarını simüle eden özel bir deneyime davet ediyor. Farklı kirleticilerin yer aldığı konteyner alanında kullanıcılar, yüzeylere kir dökerek temizlik performansını birebir test edebiliyor.

Spot+Scrub Ai ıslak ve kuru robot süpürge, Clean+Wash Hygiene ve Pencilwash ıslak zemin temizleyiciler, Dyson V16 Piston Animal ve Pencilvac kablosuz süpürgeler ayrıca Hushjet hava temizleyici de deneyim alanında yerlerini alıyor.

Güzellik kategorisine özel tasarlanan deneyim alanında ise saç şekillendirme teknolojileri ve saç bakım formülasyonları ön plana çıkıyor. Ziyaretçiler, saç şekillendirme deneyim alanında Dyson'ın yenilikçi teknolojilerini birebir deneyimleyerek farklı görünümler yaratma fırsatı buluyor.

Dyson'ın gezici deneyim alanları, kullanıcılara markayla daha yakın, daha kişisel ve daha etkileşimli bir bağ kurma imkanı sunuyor.

Yenilikçi mühendislik yaklaşımını deneyim odaklı bir platforma taşıyan şirket, bu özel proje ile Türkiye genelinde kullanıcılarıyla buluşmaya devam edecek.