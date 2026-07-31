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Düzce’nin ihracatında ilk altı ayda yüzde 15 artış

Düzce’nin ihracatında ilk altı ayda yüzde 15 artış
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Ticaret Bakanlığı’nın düzenli olarak açıkladığı verilere Düzce’de Ocak-Haziran 2026 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat rakamlarında 167 milyon 669 bin 804 dolarlık artışla 1 milyon 227 milyon 799 bin 561 dolara yükseldi.

Ticaret Bakanlığı'nın düzenli olarak açıkladığı verilere Düzce'de Ocak-Haziran 2026 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat rakamlarında 167 milyon 669 bin 804 dolarlık artışla 1 milyon 227 milyon 799 bin 561 dolara yükseldi.

Mevcut veriler ile yüzde 15,81 hacim artışı yaşayan Düzce'de 2025 yılının Ocak-Haziran döneminde 1 milyar 60 milyon 129 bin 756 dolar olan ihracat rakamı bu yılın Ocak-Haziran döneminde 1 milyon 227 milyon 799 bin 561 dolara yükseldi. Yine 2025 Haziran ayında 159 milyon 682 bin 41 dolar olan rakam bu yılın haziran ayında yüzde 27,27 artışla 203 milyon 223 bin 53 dolar seviyesine geldi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "Sanayicilerimiz ülkemizin ekonomik vizyonuna katkı sağlamaya, üretmeye, ihraç etmeye devam ediyor. Düzce olarak her geçen gün ihracat kalemlerimizi ve ihracat rakamlarımızı artırıyor, ülkemizin ekonomik kalkınması için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak da ihracatçı üyelerimizin daha iyi şartlarda iş ve işlemlerini yapabilmeleri için ilimize Gümrük Müdürlüğü kazandırdık. Bunun yanı sıra Düzce Üniversitesi ile iş birliği halinde ilimize İhracat Akademisi'ni kazandırdık. İhracat Akademimiz bu dönemde İhracat Uzmanlığı Eğitim Programı için ön kayıtlara başladı. İhracatçı ve ihracat potansiyeli olan üyelerimizin bu önemli imkandan faydalanmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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