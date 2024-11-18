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Düzce Limanı'nda Hamsi Bolluğu

Düzce Limanı'nda Hamsi Bolluğu
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Düzce'nin Akçakoca limanında balıkçılar, havaların soğumasıyla birlikte 3 bin kasa hamsi ile döndüler. Hamsinin fiyatları kasası bin ile bin 500 lira arasında değişiyor. Balıkçı Ferhat Birinci, denizden dönen teknelerin balık ile dolduğunu ve hamsinin bollaşmasının devam edeceğini belirtti.

3 bin kasa hamsi ile döndüler

Balıkçı Ferhat Birinci "Hava soğudukça hamsi artar"

Liman balıkçı tekneleriyle doldu

DÜZCE - Düzce'de balıkçılar Akçakoca limanına kasa kasa hamsi ile döndüler. Teknelerden boşalan hamsiler Anadolu'ya yola çıkarken kasası bin ile bin 500 liradan satılıyor.

Havaların soğuması ile birlikte Karadeniz'de hamsi bollaştı. 3 bin kasa hamisi ile limana yanaşan Balıkçı Ferhat Birinci, hem hamsi hem palamut olduğunu söyledi.

Teknelerin balık ile döndüğünü söyleyen Birinci, "Palamut balığı bu ayda olmazdı aslında, devam ediyor, güzel. Denize giden çalışan tutuyor bir şeyler. Hamsi kayıkları da boş değil onlarda da balık var. Ebatları, boyları da iyi, fiyatlarda uygun. Hamsinin kasası bin liradan başlıyor bin 500 liraya kadar gidiyor. Boyuna göre değişiyor. Piyasada ince hamsi 100 TL'ye, iri olanlar ise 150 TL'ye satılıyor. Palamut bağlığı da 150 lira civarında, bazı yerlerde 175 lira ama genel olarak 150 liradan satılıyor. Balık sezonu devam eder yılbaşını geçecek diye düşünüyorum. Hamsi şu anda Boğazdan Hopa'ya kadar var. Hamsi az değil, hava soğudukça daha da fazlalaşır balık bir araya gelir, artar. Hiç boş gelen kayık yok. Sayıları adetleri az ama gün geçtikçe fazlalaşır, öyle ümit ediyoruz öyle tahmin ediyoruz. Çünkü erken başladı fazla olacağın tahmin ediyoruz. Şu anda Karadeniz'in bütün limanlarında balık var boş gelen yok" ifadelerinde bulundu.

Limana gelen teknelerden boşalan balıklar ise Anadolu'nun çeşitli şehirlerine gitme üzere yola çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCAY TÜRKGÜLÜ - Ekonomi
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