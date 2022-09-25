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Av yasağının bitti, tezgahlar çeşit çeşit balıkla doldu

Ekonomi Haberleri

Av yasağının bitti, tezgahlar çeşit çeşit balıkla doldu Düzce'nin Akçakoca ilçesinde av yasağının bitmesiyle tezgahlar çeşit çeşit balıkla doldu.

Av yasağının bitti, tezgahlar çeşit çeşit balıkla doldu

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde av yasağının bitmesiyle tezgahlar çeşit çeşit balıkla doldu.

Karadeniz'de son günlerde palamut bolluğu yaşanıyor. Son günlerde denize açılan tekneler palamudun yanı sıra, ağlara takılan bol miktarda hamsi, istavrit ve mezgitle de limana dönüyor. Ancak hava şartları sebebiyle balıkçıların avcılık faaliyetlerini düzenli olarak sürdürememesi zaman zaman fiyatlarda artışa sebep oluyor.

Tezgahında çeşit çeşit balık türlerini satışa sunan balıkçı Tuncay Gür, "Havanın rüzgarlı olması ve maliyetlerin yüksek olması sebebiyle balık fiyatları artıyor. Şuanda tezgahımızda palamudun büyüğü 70 lira, iri hamsi kilosu 75 liraya, istavrit 70 lira, mezgit 60 liraya, orta boy palamut tanesi 40 liradan, orta boyun biraz daha küçüğü ise 35 liradan satılıyor. Palamut sezonundan sonra hamsi de daha da bollaşır. Havanın düzelmesiyle fiyatlar yeniden düşmeye başlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuncay Türkgülü - Ekonomi

Karadeniz Akçakoca Düzce Ekonomi Haberler

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