Düzce'den Orman Ürünleri İhracatında Önemli Artış

Düzce'den Orman Ürünleri İhracatında Önemli Artış
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Düzce, yılın ilk yarısında 8 bin 849,5 ton orman ürünü ihraç ederek, orman ürünleri üretimini arttırma hedefinde önemli bir adım attı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin orman ürünleri üretiminin arttırılması için çalışmaları sürürken yılın ilk yarısında 8 bin 849,5 ton orman ürünü ihracatı gerçekleşti.

Orman ürünleri alanında önemli bir yere sahip olan Düzce'den yılın ilk altı ayında toplam 8 bin 849,5 ton orman ürünün ihracatı yapıldı.

Düzce'de geçin yıl 13 bin 578 ton orman ürünü ihraç edilmişti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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