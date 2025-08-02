Düzce'den Orman Ürünleri İhracatında Önemli Artış

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin orman ürünleri üretiminin arttırılması için çalışmaları sürürken yılın ilk yarısında 8 bin 849,5 ton orman ürünü ihracatı gerçekleşti.

Orman ürünleri alanında önemli bir yere sahip olan Düzce'den yılın ilk altı ayında toplam 8 bin 849,5 ton orman ürünün ihracatı yapıldı.

Düzce'de geçin yıl 13 bin 578 ton orman ürünü ihraç edilmişti. - DÜZCE