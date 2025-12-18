Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 160 bini geçti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 160 bin 651 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı her geçen ay artarak devam ediyor. Düzce'de otomobilden sonra en çok araç motosiklet oldu. Araç türlerine bakıldığında 73 bin 491 otomobil, 2 bin 990 minibüs, bin 557 otobüs, 21 bin 164 kamyonet, 5 bin 756 kamyon, 40 bin 422 motosiklet, 14 bin 679 traktör, 592 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Doğu Marmara Bölgesinde ise; Kocaeli'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 631 bin 180, Sakarya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 430 bin 64, Bolu'da 155 bin 504 ve Yalova ilinde ise 99 bin 51 oldu. - DÜZCE