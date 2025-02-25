Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor

Elektrikten sonra su faturalarında da yeni döneme geçiliyor
Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısını çalmış

AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı ilk o partiye gitmiş
YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu

İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak

Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak

Düzce'de Tarımsal Üretim için Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı

Düzce'de Tarımsal Üretim için Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 42 bitki koruma ve 91 gübre bayisinin katılımıyla tarımsal üretimde ruhsatlı ilaç ve gübre kullanımının önemini vurgulamak amacıyla eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenledi. Uzmanlar, çevreye duyarlılık ve bilinçli kullanımın verimliliği artıracağına dikkat çekti.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, il genelinde faaliyet gösteren 42 bitki koruma ürünleri bayisi ve 91 gübre bayisinin katılımıyla eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, tarımsal üretimde bilinçli ve güvenli olan ruhsatlı ilaç ile gübre kullanımının önemi, yeni mevzuat düzenlemeleri ve bayilerin sorumlulukları gibi konular ele alındı. Uzmanlar, tarımda verimliliği artırırken çevreye duyarlılığın da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Toplantıda konuşan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, tarımsal girdilerin bilinçli kullanımının hem verimliliği artıracağını hem de çevresel etkileri en aza indireceğini belirtti. Bitki koruma ürünleri ve gübre, tarımsal üretimde vazgeçilmez girdiler arasında yer aldığını belirten Uzun, "Ancak bu ürünlerin bilinçsiz ve aşırı kullanımı hem toprak sağlığına hem de çevreye olumsuz etkiler bırakmaktadır. Üreticilerimizin sürdürülebilir tarımı benimsemesi için bayilerimize büyük sorumluluk düşmektedir. Çiftçimize doğru bilgi vermek, ruhsatlı ve kaliteli ürünleri sunmak, tarımın geleceği açısından büyük önem taşımaktadır" dedi. Uzun ayrıca, sektörde faaliyet gösteren bayilerin mevzuata tam uyum sağlamasının gerekliliğini vurguladı.

Toplantıda bayi yetkililerine Kahverengi Kokarca Eylem Planı kapsamında belirlenen ruhsatlı ilaçların bayilerce temin edilerek üreticilere ulaştırılması zararlı ile mücadelenin başarılı bir şekilde devamı için önemli olduğuna değinildi. Toplantıya; Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce Ziraat Odası Başkanı Aydın Topuz, İlçe Tarım ve Orman müdürleri, konu sorumlusu teknik personeller, bitki koruma ürünleri bayi ve gübre bayi yetkilileri katıldı. - DÜZCE

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Ünlü sunucudan Acun'a canlı yayında tarihi ayar
img

Bakanlık 8 bin 500 personel alacak
img

Elektrikten sonra su faturalarında da yeni döneme geçiliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf

"Listeye ulaştık" diyen CHP'li vekilden olay Köfteci Yusuf iddiası
Derbi bitti ama gerilim tavan! Athena Gökhan'dan, Şahan Gökbakar'a yanıt

Şahan Mourinho'ya yüklendi, Athena Gökhan'dan anında cevap geldi
Altın ardı ardına gelen zirvelerin ardından gerilemeye başladı

Altında hiç istenmeyen hareket başladı
14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi

Başına geleceklerden habersiz! 10 saniye sonra dehşeti yaşadı
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız! Tanesi 456 TL'den alıcı buluyor

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.