Düzce'de Tarımsal Üretim için Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, il genelinde faaliyet gösteren 42 bitki koruma ürünleri bayisi ve 91 gübre bayisinin katılımıyla eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, tarımsal üretimde bilinçli ve güvenli olan ruhsatlı ilaç ile gübre kullanımının önemi, yeni mevzuat düzenlemeleri ve bayilerin sorumlulukları gibi konular ele alındı. Uzmanlar, tarımda verimliliği artırırken çevreye duyarlılığın da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Toplantıda konuşan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, tarımsal girdilerin bilinçli kullanımının hem verimliliği artıracağını hem de çevresel etkileri en aza indireceğini belirtti. Bitki koruma ürünleri ve gübre, tarımsal üretimde vazgeçilmez girdiler arasında yer aldığını belirten Uzun, "Ancak bu ürünlerin bilinçsiz ve aşırı kullanımı hem toprak sağlığına hem de çevreye olumsuz etkiler bırakmaktadır. Üreticilerimizin sürdürülebilir tarımı benimsemesi için bayilerimize büyük sorumluluk düşmektedir. Çiftçimize doğru bilgi vermek, ruhsatlı ve kaliteli ürünleri sunmak, tarımın geleceği açısından büyük önem taşımaktadır" dedi. Uzun ayrıca, sektörde faaliyet gösteren bayilerin mevzuata tam uyum sağlamasının gerekliliğini vurguladı.

Toplantıda bayi yetkililerine Kahverengi Kokarca Eylem Planı kapsamında belirlenen ruhsatlı ilaçların bayilerce temin edilerek üreticilere ulaştırılması zararlı ile mücadelenin başarılı bir şekilde devamı için önemli olduğuna değinildi. Toplantıya; Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce Ziraat Odası Başkanı Aydın Topuz, İlçe Tarım ve Orman müdürleri, konu sorumlusu teknik personeller, bitki koruma ürünleri bayi ve gübre bayi yetkilileri katıldı. - DÜZCE