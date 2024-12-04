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Düzce'de Lezzetiyle Öne Çıkan Bal Kabağı Tezgahları Süsledi

Düzce'de Lezzetiyle Öne Çıkan Bal Kabağı Tezgahları Süsledi
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Düzce'nin humuslu topraklarında yetişen ve kendine özgü aromasıyla tanınan 'Düzce kabağı', kilosu 10 liradan alıcı bulurken, tatlı ve çeşitli yemeklerde yüksek talep görüyor. Üretici Murat Yılmaz, kabağın lezzetini ve özelliklerini anlattı.

Düzce'de humuslu topraklarda yetişen ve kendine özgü aromasıyla tanınan bal kabağı tezgaha indi. Kilosu 10 liradan alıcı bulan bal kabağı, özellikle tadını bilenler tarafından rağbet görüyor.

'Düzce kabağı' diye anılan bal kabağının ünü her geçen gün giderek artıyor. Kabak tatlısından komposto ve trileçeye kadar birçok ürüne lezzet katan bal kabağı, sadece yetiştiği bölgede değil, Türkiye'nin hemen hemen her yerinden ilgi görüyor.

Üretici Murat Yılmaz, kabağın kilosunun 10 liraya kadar düştüğünü ifade ederek, "Kabak hasadımızı yaptık. Kabağın görüntüsü sert olacak. Genelde taze kabak kendini renginden belli eder. Kabağın içi bazen çürük çıkabilir. Vatandaşlar bunu dışardan anlayabilir. Kendi rengini kaybeden kabağın içi çürük çıkar. Bu kabağın tohumu Afyonkarahisar yöresine ait. Bölgemizde ektiğimiz kabağın tohumu farklı" dedi.

Düzce kabağının lezzetli olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Daha beyaz olan kabaklar Düzce kabağıdır. Afyonkarahisar kabağının rengi koyu olur" diye konuştu.

Murat Yılmaz, kabağın en çok tatlılarda kullanıldığını söyleyerek, "Kabağın çok farklı yemekleri var. Yöresine göre değişir. Özellikle tatlı yapımında kullanılıyor ama bir çok yörede farklı tatlar deneniyor. Dönerinin bile yapıldığını duydum. Nasıl yaptılar bilmiyorum ama biz genelde tatlısını yaparız, böreğin içerisinde kullanırız" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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