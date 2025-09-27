Düzce'de Kalkınma Projeleri Denetim Çalışmaları Başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Doğu Marmara kalkınma ajansının desteklediği projelerin inceleme çalışmaları başlatıldı. Bu çerçevede Düzce'ye gelen heyet Vali Selçuk Aslan'ı ziyaret etti.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı her yıl düzenli olarak çeşitli projelere Düzce dahil bir çok şehirde destek veriyor. Bu projelerin denetlenmesi ve projelerin son aşamaları ile ilgili ise gerekli kontrollerde düzenli olarak yapılıyor. Bu çerçevede bu projelerin kontrolü için Sayıştay Başdenetçisi Ömer Ekici, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve MARKA Düzce Koordinatörü Görkem Dalkıran Düzce'ye gelerek Vali Selçuk Aslan'ı makamında ziyaret etti. Düzce'de ajansının desteklediği projeler ve desteklemesi planlanan projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE