Haberler

Düzce'de Kalkınma Projeleri Denetim Çalışmaları Başladı

Düzce'de Kalkınma Projeleri Denetim Çalışmaları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteklediği projelerin inceleme çalışmaları Düzce'de başladı. Heyet, Vali Selçuk Aslan ile projelerin durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Doğu Marmara kalkınma ajansının desteklediği projelerin inceleme çalışmaları başlatıldı. Bu çerçevede Düzce'ye gelen heyet Vali Selçuk Aslan'ı ziyaret etti.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı her yıl düzenli olarak çeşitli projelere Düzce dahil bir çok şehirde destek veriyor. Bu projelerin denetlenmesi ve projelerin son aşamaları ile ilgili ise gerekli kontrollerde düzenli olarak yapılıyor. Bu çerçevede bu projelerin kontrolü için Sayıştay Başdenetçisi Ömer Ekici, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve MARKA Düzce Koordinatörü Görkem Dalkıran Düzce'ye gelerek Vali Selçuk Aslan'ı makamında ziyaret etti. Düzce'de ajansının desteklediği projeler ve desteklemesi planlanan projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk maç biter bitmez açıkladı: Soyunma odasında bayıldı

Maç biter bitmez açıkladı: Soyunma odasında bayıldı
İşte çalışmayı en az seven kentimiz

İşte çalışmayı en az seven kentimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.