Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

 İstanbul'da 14 katlı binadaki patlama anı kamerada

İstanbul'da 14 katlı binadaki patlama anı kamerada

 Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar

Esad'ın canını sıkan gelişme! İki yönden de saldırıyorlar
5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi

5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi

Düzce'de Defne İşleme Tesisine Modernizasyon Desteği

Düzce'de Defne İşleme Tesisine Modernizasyon Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Çilimli ilçesindeki defne işleme tesisi, devletten aldığı yüzde 50 hibe ile modernizasyon projesi gerçekleştirdi. Proje ile işletme kapasitesi 3 katına çıktı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde devletten aldığı yüzde 50 hibe ile defne işlemede modernizasyon projesi ile işletme kapasitesini 3 katına çıkarttı.

Çilimli İlçesi Topçular köyünde bulunan defne işleme tesisi Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında proje değeri 2 milyon 852 bin TL olan yatırıma yüzde 50 hibe desteği sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl 15. Etabı uygulanacak olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı projelerinden biri olan Çilimli ilçesindeki defne işleme tesisini ziyaret eden Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Osman Avcı ve yetkililerinden işletme hakkında bilgi aldı.

Ekonomik yatırımlar kapsamında Defne İşlemede Modernizasyon Projesi ile 1 milyon 426 bin TL hibe sağlanan işletmede 1 adet defne yaprağı çırpma makinası alınarak işletmenin mevcut defne işleme kapasitesi 3 katına çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek çağrısına çıkılan ve proje değerlendirmesi sona eren 15. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik ve Altyapı Yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
img

ABD'nin yıkım filosu ortaya çıktı
img

PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.