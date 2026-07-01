Fındık rekolte tespit çalışmaları Düzce'de başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2026 yılı fındık rekolte tespit çalışmaları Kaynaşlı ilçesinde başladı. Bahçelerde yapılan incelemelerle 2026 fındık rekoltesi belirlenecek.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 2026 yılı fındık rekolte tespit çalışmaları, Kaynaşlı ilçesinde başladı. Rekolte Tespit Komisyonu üyeleri ile teknik personelin katılımıyla örnek fındık bahçelerinde gerçekleştirilen sayım ve incelemelerde, ürün verimliliğine ilişkin veriler toplanıyor. Elde edilecek sonuçlar, 2026 yılı fındık rekoltesinin belirlenmesinde temel veri olarak kullanılacak.

Yürütülen çalışmalar kapsamında farklı bölgelerdeki örnek bahçelerde incelemeler devam ederken, toplanan veriler fındık üretiminin mevcut durumu ve hasat sezonuna ilişkin beklentilerin ortaya konulmasına katkı sağlayacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, rekolte tespit çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdürüleceğini belirterek tüm üreticilere bereketli ve verimli bir hasat sezonu temennisinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı