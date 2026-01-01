Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Düzce Kaynaşlı-Bolu Gerede Cankurtaran kesimi ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Valiliğinin konuya ilişkin açıklamasını alıntılayarak ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Düzce Kaynaşlı-Bolu Gerede Cankurtaran kesimi ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldığı ifade edildi.

Ağır tonajlı ve kış lastiği bulunmayan araçların söz konusu güzergahı kullanmalarına izin verilmediği bildirilen paylaşımda, sürücüler, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yol ve hava durumuna uygun şekilde seyahat etmeleri, yetkili birimler tarafından yapılan uyarı ve yönlendirmeleri dikkate almaları ve trafik kurallarına azami hassasiyet göstermeleri konusunda uyarıldı.