Düzce Belediyesi Belka A.Ş. ile Turkcell arasında sözleşme uzatıldı

Düzce Belediyesi Belka A.Ş. bünyesinde hizmet veren İş Kulübü ile Turkcell'in kuruma özel tasarladığı program sözleşme uzatıldı. İmza törenine Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Murat Gülmez, Belka A.Ş. Genel Müdürü Necla Erdoğan ve Ultia yetkilileri katıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün önderliğinde kurulan ve işçi ile işverenin buluşmasına vesile olan en önemli kurumlardan biri haline gelen Belka A.Ş. ile İş Kulübü sözleşme yenileme protokollerini sürdürüyor. İstihdamın artırılması ve iş gücünün doğru kaynaklarla buluşmasını sağlayan kurumun kullanımında olan Turkcell Ultia Programı ile imzalanan protokol ile iki kurum arasında anlaşma uzatıldı. Başkan Özlü'nün talimatları ile yapılan görüşmeler sonucunda Turkcell tarafından Belka A.Ş. ve İş Kulübü'nde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilen Ultia Programı'nın kullanılmaya devam edilmesine karar verildi. Düzenlenen imza törenine, Düzce Belediyesi'ni temsilen İnsan Kaynakları Müdürü Murat Gülmez ile Belka A.Ş. Genel Müdürü Necla Erdoğan katılırken Ultia Programını temsilen Turkcell Yetkilisi Serdal Bilgici yer aldı ve yeni protokol imzalandı.

Protokolde daha önce olduğu gibi İş Kulübü'ne başvuruda bulunan vatandaşların tüm kişisel verileri güvenli alt yapıya sahip online platformda koruma altında işlenmeye devam edecek. - DÜZCE