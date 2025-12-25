Durak Fındık'a İSO'dan yeşil dönüşüm ödülü

Durak Fındık Sanayi ve Ticaret AŞ, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen Yeşil Dönüşüm Ödülleri'nde üçüncülük ödülü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirliği çevresel boyutun yanı sıra sosyal boyutlarıyla ele almayı hedefleyen Durak Fındık, İSO tarafından ödüllendirildi.

Şirket, "Her Çocuk Bir Dünya Programı" kapsamında yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Yeşil Dönüşüm Ödülleri'nde "Sürdürülebilirlik Alanında İşbirliği" kategorisinde üçüncü oldu.

Durak Fındık'ın sosyal sorumluluk vizyonu doğrultusunda 2018'de İkizce Kaymakamlığı işbirliğinde hayata geçirilen program, çocukların eğitimden kopmasının önlenmesini, güvenli alanlara erişimin desteklenmesini ve ailelerde farkındalık oluşturulmasını hedefliyor.

Yerel düzeyde kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde yürütülen program, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve uluslararası paydaşlarla geliştirilen işbirlikleriyle desteklenen bir sosyal etki modeli olarak uygulanıyor. Bu yapı, programın yerelde sahiplenilmesini güçlendirirken, uzun vadeli ve kalıcı bir etki oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Durak Fındık, sürdürülebilirliği, çevresel sorumluluk, insan haklarına saygı ve toplumsal faydayı birlikte ele alan bütüncül bir anlayışla değerlendirerek, bu yaklaşımı tüm faaliyetlerinin merkezinde konumlandırıyor.

"Programın sahada gerçek karşılığı var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Durak Fındık Üst Yöneticisi (CEO) Kadir Durak, sürdürülebilirliği iş yapış biçimlerinin temel bir parçası olarak gördüklerini belirtti.

Programın sahada gerçek karşılığı olduğunu ve zamanla olgunlaşarak güçlendiğini vurgulayan Durak, "İstanbul Sanayi Odası tarafından bu yaklaşımın ödüle layık görülmesi, doğru yönde ilerlediğimizi gösterirken sorumluluğumuzu da artırıyor. Bu başarı, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızın ve işbirliği yaptığımız paydaşların ortak katkısının bir sonucu." ifadelerini kullandı.