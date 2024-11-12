DünyayaKazandırmak Projesi ile Multinet Up Sürdürülebilirlik Ödülü Kazandı

Multinet Up, dijital dönüşümle sürdürülebilirliğin buluştuğu "#DünyayaKazandırmak" projesiyle müşteri deneyiminde çevreye duyarlı ve dijital çözümler sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre proje kapsamında, müşteriyle fiziksel temas noktalarının yüzde 30'u dijitalleştirilerek operasyonel verimlilik artırılırken, aynı zamanda 27 bin kilogram (kg) karbon ayak izinin azaltılması sağlandı.

Öte yandan, kart üretimi ve dağıtım süreçlerinin çevreye olan olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla gerçekleştirilen işbirlikleri kapsamında, 1654 sanal kart işbirliğiyle kart üretiminden kaynaklanan karbon ve su ayak izi ortadan kaldırıldı.

Ayrıca, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, dijitalleştirilemeyen malzemelerden kağıtlarda yüzde 15, plastik ve metal malzemelerde ise yüzde 87 geri dönüşüm gerçekleştirilerek atık yönetiminde önemli bir iyileştirme kaydedildi.

Bu iyileştirmeler sonucunda yıllık toplam 6,5 milyon lira maliyet avantajı sağlayan Multinet Up, "#DünyayaKazandırmak" projesi ile Sardis Awards'ta, "Sürdürülebilirlik Odaklı İnovasyon" kategorisinin "Müşteri Deneyiminde Sürdürülebilirlik" bölümünde altın ödül de kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Gül Bilgin Mokan, amaçlarının, müşteri deneyiminde sürdürülebilir değer yaratmak olduğunu belirtti.

Mokan, #DünyayaKazandırmak projesi ile atıkların azaltılmasını, çevreye duyarlı bir müşteri deneyimi sunmayı ve dijitalleşmenin gücünü kullanarak geleceğe katkıda bulunmayı amaçladıklarına da değinerek şöyle devam etti:

"Multinet Up'ın sürdürülebilirlik ve dijitalleşme stratejilerini başarıyla birleştiren projemiz, 'Global Compact' ve 'BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan ve sürdürülebilirlik ajandası olan firmalar için de örnek teşkil eden bir iş birliği modelini temsil ediyor. Bu anlamda müşterilerimize sadece operasyonel kolaylık sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çevresel farkındalık ve sorumlu tüketim alışkanlıklarını destekleyen bir değer önerisi de sunuyoruz. Bu çevre dostu yaklaşım, müşterilerimizden de büyük bir takdir görerek anketlerde 4,8/5 memnuniyet oranına ulaşmamızı sağladı. Bu başarılarımızın Sardis Awards'ta da ödülle taçlandırılması oldukça gurur verici. Projede yer alan tüm paydaşlarımıza Multinet Up adına teşekkürlerimizi sunarım."