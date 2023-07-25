Dünyanın en zengin insanları: İşte Türkiye'nin en zengin insanı!
Ekonomi Haberleri
Geçtiğimiz yıllarda birçok kez dünyanın en zengin insanları listelerini paylaştık. Bir süredir de zirve ABD'li iş insanı Elon Musk ile Fransız Bernard Arnault arasında gidip geliyordu. Son dönemde tekrar bir ivme yakalayan Musk liderlik koltuğuna bir kez daha oturmayı başardı. Ayrıca Türkiye'de de liste güncellendi. Türkiye'de de benzer bir durum söz konusu. Şahısların sahip oldukları şirketlerin değerleri değiştikçe sıralama da değişiyor. Murat Ülker de 5 milyar doları aşan servetiyle uzun süredir Türkiye'nin en zengin insanı ünvanını koruyordu. Fakat bir süre önce zirvenin sahibi 5.3 milyar dolarlık mal varlığıyla İbrahim Erdemoğlu oldu. Bazı diğer ülkeleri ve popüler isimleri aşağıdaki listede bulabilirsiniz.
Geçtiğimiz yıllarda birçok kez dünyanın en zengin insanları listelerini paylaştık. Bir süredir de zirve ABD'li iş insanı Elon Musk ile Fransız Bernard Arnault arasında gidip geliyordu. Son dönemde tekrar bir ivme yakalayan Musk liderlik koltuğuna bir kez daha oturmayı başardı. Ayrıca Türkiye'de de liste güncellendi.
Dünyanın en zengin insanları: İşte Türkiye'nin en zengin insanı!
Dünyanın en zengin insanları listesi hazırlanırken kişilerin ceplerinde veya banka hesaplarında bulunan nakit meblağ değil, sahip oldukları varlıklar üzerinden genel bir değerlendirme yapılıyor. Örneğin Elon Musk'ın nakit olarak birkaç milyon doları olsa bile Tesla, SpaceX ve Twitter gibi değeri milyar hatta trilyon dolar seviyesinde olan şirketlerde sahip olduğu hisseleri sayesinde dünyanın en zengin insanı olarak anılıyor.
Türkiye'de de benzer bir durum söz konusu. Şahısların sahip oldukları şirketlerin değerleri değiştikçe sıralama da değişiyor. Murat Ülker de 5 milyar doları aşan servetiyle uzun süredir Türkiye'nin en zengin insanı ünvanını koruyordu. Fakat bir süre önce zirvenin sahibi 5.3 milyar dolarlık mal varlığıyla İbrahim Erdemoğlu oldu. Bazı diğer ülkeleri ve popüler isimleri aşağıdaki listede bulabilirsiniz.
En çok takipçisi olan Instagram hesapları!
ÜlkeEn Zengin KişiServetABDElon Musk241 milyar dolarFransaBernard Arnault238 milyar dolarMeksikaCarlos Slim Helu100 milyar dolarİspanyaAmancio Ortega92 milyar dolarHindistanMukesh Ambani90 milyar dolarÇinZhong Shanshan63 milyar dolarKanadaDavid Thomson57 milyar dolarAlmanyaDieter Schwarz51 milyar dolarAvusturyaMark Mateschitz42 milyar dolarİtalyaGiovanni Ferrero40 milyar dolarHong KongLi Ka-shing37 milyar dolarJaponyaTadashi Yanai36 milyar dolarİsviçreGianluigi Aponte31 milyar dolarAvustralyaGina Rinehart27 milyar dolarEndonezyaR. Budi Hartono26 milyar dolarRusyaAndrey Melnichenko25 milyar dolarŞiliIris Fontbona24 milyar dolarİngiltereJames Ratcliffe23 milyar dolarİsrailEyal Ofer20 milyar dolarİsveçStefan Persson19 milyar dolarBrezilyaVicky Safra18 milyar dolarÇekyaRenata Kellnerova17 milyar dolarSingapurLi Xiting15 milyar dolarHollandaCharlene de Carvalho-Heineken15 milyar dolarTaylandDhanin Chearavanont14 milyar dolar PakistanShahid Khan12 milyar dolarGüney AfrikaJohann Rupert11 milyar dolarTürkiyeİbrahim Erdemoğlu5,3 milyar dolar