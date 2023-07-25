Geçtiğimiz yıllarda birçok kez dünyanın en zengin insanları listelerini paylaştık. Bir süredir de zirve ABD'li iş insanı Elon Musk ile Fransız Bernard Arnault arasında gidip geliyordu. Son dönemde tekrar bir ivme yakalayan Musk liderlik koltuğuna bir kez daha oturmayı başardı. Ayrıca Türkiye'de de liste güncellendi. Türkiye'de de benzer bir durum söz konusu. Şahısların sahip oldukları şirketlerin değerleri değiştikçe sıralama da değişiyor. Murat Ülker de 5 milyar doları aşan servetiyle uzun süredir Türkiye'nin en zengin insanı ünvanını koruyordu. Fakat bir süre önce zirvenin sahibi 5.3 milyar dolarlık mal varlığıyla İbrahim Erdemoğlu oldu. Bazı diğer ülkeleri ve popüler isimleri aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıllarda birçok kez dünyanın en zengin insanları listelerini paylaştık. Bir süredir de zirve ABD'li iş insanı Elon Musk ile Fransız Bernard Arnault arasında gidip geliyordu. Son dönemde tekrar bir ivme yakalayan Musk liderlik koltuğuna bir kez daha oturmayı başardı. Ayrıca Türkiye'de de liste güncellendi.

Dünyanın en zengin insanları: İşte Türkiye'nin en zengin insanı!

Dünyanın en zengin insanları listesi hazırlanırken kişilerin ceplerinde veya banka hesaplarında bulunan nakit meblağ değil, sahip oldukları varlıklar üzerinden genel bir değerlendirme yapılıyor. Örneğin Elon Musk'ın nakit olarak birkaç milyon doları olsa bile Tesla, SpaceX ve Twitter gibi değeri milyar hatta trilyon dolar seviyesinde olan şirketlerde sahip olduğu hisseleri sayesinde dünyanın en zengin insanı olarak anılıyor.

Türkiye'de de benzer bir durum söz konusu. Şahısların sahip oldukları şirketlerin değerleri değiştikçe sıralama da değişiyor. Murat Ülker de 5 milyar doları aşan servetiyle uzun süredir Türkiye'nin en zengin insanı ünvanını koruyordu. Fakat bir süre önce zirvenin sahibi 5.3 milyar dolarlık mal varlığıyla İbrahim Erdemoğlu oldu. Bazı diğer ülkeleri ve popüler isimleri aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

En çok takipçisi olan Instagram hesapları!