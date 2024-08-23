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Dünyanın en büyük yatlarından biri olan Mayan Queen 4, Fethiye'ye geldi

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Mayan Queen 4 isimli lüks yat, Muğla'nın Fethiye ilçesine yakıt ikmali için geldi. Almanya'da inşa edilen ve 2008'de tamamlanan yat, 16 misafir odası ve 24 personel ile hizmet veriyor.

"Mayan Queen 4" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Cayman Adaları bayraklı 93 metrelik yat, Fethiye Limanı'na yanaştı. Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, yata ikmal edilmeye başlandı.

Dünyanın en büyükleri arasında gösterilen yatın, 2008'de Almanya'nın Hamburg şehrinde inşa edildiği öğrenildi. 20 knot seyir hızına sahip yatta, 24 personelin görev yaptığı ve 16 misafir odasının yer aldığı kaydedildi.

Akaryakıt ikmalinin ardından yatın, limandan ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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