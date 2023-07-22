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Dünyanın en büyük konteyner gemisi Yarımca Limanı'na yanaştı

Ekonomi Haberleri

Körfez ilçesindeki Yarımca Limanı, dünyanın en büyük konteyner gemilerinden olan MSC Zoe'yu ağırladı. Binlerce konteyner taşıyan dev gemi, indirme işlemi sonrası yoluna devam etti.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki Yarımca Limanı'na dünyanın en büyük konteyner gemilerinden olan MSC Zoe yanaştı. Binlerce konteyner taşıyan 395 metrelik dev gemi, terminalde yapılan indirme işlemi sonrası yoluna devam etti.

Körfez ilçesindeki Yarımca Limanı, dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında kabul edilen 395 metre uzunluğundaki 59 metre genişliğindeki 'MSC Zoe' adlı konteyner gemisini ağırladı. Toplam 19 bin 224 TEU kapasiteli dev gemi, üzerinde taşıdığı binlerce konteyner ile birlikte limanın 922 metre uzunluğundaki rıhtımına yanaştı. Yunanistan'ın Priaeus Limanı'ndan gelen dev gemi, terminaldeki vinçlerle yapılan indirme işleminin tamamlanmasının ardından diğer limanlara gitmek üzere yola çıktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Ekonomi

Körfez Ekonomi Haberler

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