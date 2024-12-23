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Dünyaca ünlü milyarder parasını harcayacak yer bulamadı

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Dünyaca ünlü milyarder Warren Buffett, 2025'e Berkshire Hathaway'de tarihinin en büyük nakit rezerviyle giriyor. 94 yaşındaki milyarder, 325 milyar dolarlık (yaklaşık 11 trilyon 446 milyar TL) birikimle yeni yıla adım atarken, Buffet'ın servetini neden nakitte tuttuğu merak konusu oldu.

Dünyaca ünlü milyarder Warren Buffett'ın liderliğindeki Berkshire Hathaway'in nakit rezervi, şirketin tarihindeki en yüksek seviyesine ulaştı. 1965 yılından bu yana şirketi bir küresel dev haline getiren Buffett, piyasalardaki yatırım fırsatlarını dikkatle değerlendirdiği biliniyor.

CAZİP FIRSATLAR BULUNAMAMASI ETKEN Mİ?

Uzmanlara göre, Buffett'ın bu devasa nakit birikiminin temel nedeni piyasada aşırı değerlenmiş hisse senetleri ve yatırım fırsatlarının bulunamaması olabilir. 'Buffett Göstergesi' olarak bilinen ABD hisse senetleri toplam piyasa değeri ile GSYH oranı yüzde 209 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Glenview Trust Company Baş Yatırım Sorumlusu Bill Stone, "Buffett'ın nakit biriktirmesinin ardında, piyasadaki aşırı değerleme ve kaliteli şirketleri uygun fiyatlarla bulamama durumu yatıyor," açıklamasında bulundu.

2024'TE REKOR SATIŞLAR

Berkshire Hathaway, 2024 yılında Apple ve Bank of America gibi büyük şirketlerin hisse senetlerinden 133 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Bu satışlara rağmen, şirketin hisseleri 2024 yılında yüzde 27 oranında değer kazandı ve bu artış, şirketin 2021'den bu yana en yüksek performansı olarak kaydedildi.

YENİ YATIRIMLAR İÇİN HAZIRLIK MI?

Buffett'ın bu stratejik adımı, büyük bir satın alma hazırlığının işareti olarak yorumlanıyor. Analistler, bu devasa nakit rezervinin ekonomik kriz dönemlerinde sıkıntıya düşen şirket veya sektörlere yapılacak yatırımlarda kullanılabileceğini düşünüyor. Ayrıca bu durum, Buffett'ın halefi Greg Abel için de önemli bir sınav olabilir.

OCCIDENTAL PETROLEUM YATIRIMI

Berkshire Hathaway, ABD merkezli enerji şirketi Occidental Petroleum'un 8,9 milyon hissesini 405 milyon dolara satın alarak bu şirketteki payını yüzde 28'in üzerine çıkardı. Bu satın alma, Buffett'ın enerji sektörüne olan ilgisini bir kez daha gösterdi.

GELECEK PLANLARI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Berkshire Hathaway'in büyüyen nakit rezervi, şirketi belirsiz ekonomik koşullara karşı esnek hale getiriyor. Ancak Buffett'ın bir sonraki büyük hamlesinin ne olacağı hâlâ merak konusu. Yatırımcılar ve piyasa uzmanları, Buffett'ın bu stratejisinin arkasındaki motivasyonu dikkatle izliyor.

Dünyaca ünlü milyarder parasını harcayacak yer bulamadı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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