Dünyaca ünlü dev banka BofA, yıl sonu dolar tahminini 30 TL olarak açıkladı

ABD'nin en büyük bankalarından biri olan Bank of America, dolar/TL ve faiz tahminini açıkladı. Dev bankanın yıl sonu dolar tahmini 30 TL olurken, Merkez Bankası'nın politika faizinde zirve tahmini ise yüzde 45 olarak gerçekleşti.

Bank of America (BofA), gelişmekte olan ülkelere ilişkin tahminlerini paylaştığı raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin öngörülerine de yer verdi. Raporda yıl sonu dolar/TL tahmini 30 TL olarak açıklanırken, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'e kadar yükselteceği belirtildi.

DOLAR/TL TAHMİNİ

Lirada düzenli bir değer kaybı beklediklerini belirten BofA'nın 2023 son çeyrek için dolar/TL tahmini 30 seviyesinde oldu. Bankanın dolar/TL kuruna ilişkin tahmini 2024 ilk çeyrek için 32, ikinci çeyrek için 35, üçüncü çeyrek için 37 seviyesinde oldu.

FAİZ TAHMİNİ

BofA'nın Merkez Bankası (TCMB) politika faizinde zirve tahmini ise yüzde 45 olarak gerçekleşti. Raporda, "TCMB muhtemelen fiyatlanandan daha fazla faiz artırımı yapacak" ifadelerine yer verildi.