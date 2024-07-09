Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
Dünyaca ünlü İngiliz bankası HSBC, Türkiye ekonomisine dair analizlerini yayınladı. Yıl sonu için dolar tahminini 36 TL olarak açıklayan banka, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 48'den yüzde 44,6, 2025 tahminini yüzde 29'dan yüzde 27,7'ye düşürdü.
İngiliz bankası HSBC ekonomistleri, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi. Dev banka Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini yüzde 3,1'den 3,8'e çıkarırken, 2025 büyüme tahmini ise yüzde 3,6 da kaldı.
ENFLASYON TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ
HSBC, enflasyon konusunda son olarak tahminlerini Haziran ayına göre aşağı yönlü revize ettiklerini belirterek şimdi 2024 sonu için beklentileri %48'dan %44,6'ya 2025 için ise %29'dan %27,7'ye çekti.
FAİZ ARTIŞI BEKLENMİYOR
Banka yaptığı değerlendirmede "Para politikasına ilişkin temel senaryomuz, yıl boyunca faiz oranlarının değişmemesi yönünde devam ediyor. Tahminlerimize göre reel politika faizi Kasım ayı itibarıyla oldukça olumlu olacak ancak şimdilik 4. çeyrekte başlayacak faiz indirimlerinin biraz erken olabileceğini düşünüyoruz" denildi.
YIL SONU DOLAR TAHMİNİ
Dev bankanın yıl sonu dolar/TL tahmini de oldukça dikkat çekici. Banka, şu an 32,78 TL olan kurun yıl sonunda 36 TL olmasını öngörüyor.