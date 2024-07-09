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Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi

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Dünyaca ünlü İngiliz bankası HSBC, Türkiye ekonomisine dair analizlerini yayınladı. Yıl sonu için dolar tahminini 36 TL olarak açıklayan banka, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 48'den yüzde 44,6, 2025 tahminini yüzde 29'dan yüzde 27,7'ye düşürdü.

İngiliz bankası HSBC ekonomistleri, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi. Dev banka Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini yüzde 3,1'den 3,8'e çıkarırken, 2025 büyüme tahmini ise yüzde 3,6 da kaldı.

ENFLASYON TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

HSBC, enflasyon konusunda son olarak tahminlerini Haziran ayına göre aşağı yönlü revize ettiklerini belirterek şimdi 2024 sonu için beklentileri %48'dan %44,6'ya 2025 için ise %29'dan %27,7'ye çekti.

FAİZ ARTIŞI BEKLENMİYOR

Banka yaptığı değerlendirmede "Para politikasına ilişkin temel senaryomuz, yıl boyunca faiz oranlarının değişmemesi yönünde devam ediyor. Tahminlerimize göre reel politika faizi Kasım ayı itibarıyla oldukça olumlu olacak ancak şimdilik 4. çeyrekte başlayacak faiz indirimlerinin biraz erken olabileceğini düşünüyoruz" denildi.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Dev bankanın yıl sonu dolar/TL tahmini de oldukça dikkat çekici. Banka, şu an 32,78 TL olan kurun yıl sonunda 36 TL olmasını öngörüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (7)

murat dural:

Bunların hepsi aynı sofradan yemek yemiş

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mehmet:

demekki dolar bozup faize baya para sokmuş bu banka.

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UğuR DURAN:

Lütfen not edin. 1 Ocak 2025 günü dolar 41 Lira

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Kerim AYDOĞAN:

Peki HSBC nin haberi var mı bu açıklamadan?

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Abdullah Atik:

Dolardan başka bir şey konuşulmuyor ülkemizde Millet parasını faize yatırdı yan gel Osman..

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Mehmet Aydinoglu:

Paranın Sahipleri Ulkeme gene yön veriyor

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Ben bilmemm:

Benim naçizane tahminim. Yılsonunda dolar 48 TL. Enflasyon yüzde 80 olur...

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