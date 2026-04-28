Dünya hububat üretiminde bir ilk gerçekleşecek

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), dünya hububat üretiminin 2025/2026 döneminde tarihin en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kıracağını açıkladı. Konseyin 23 Nisan tarihli raporuna göre, küresel rekoltenin geçen sezona oranla 145 milyon tonluk dev bir artışla 2 milyar 474 milyon tona çıkması bekleniyor.

Piyasalardaki istikrarlı seyrin etkisiyle gerçekleşmesi öngörülen bu artış, dünya tahıl üretiminde tüm zamanların zirvesi olarak kayıtlara geçecek. Raporda, üretimdeki %6'lık artışın yanı sıra stoklarda da son yılların en keskin genişlemesinin yaşanacağı vurgulandı.

Stoklar ve tüketim de yükselişte

Küresel tahıl stoklarının 52 milyon ton artarak 638 milyon tona ulaşması beklenirken, tüketimin de %3 oranında yükselerek 2 milyar 351 milyon ton seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Küresel ticaret hacminin ise bir önceki sezona göre %6 artışla 451 milyon ton olması öngörülüyor.

Buğday ve mısırda büyük artış

Tahminlere göre temel ürün gruplarında da üretim patlaması yaşanacak. Buğday üretiminin 44 milyon tonluk artışla 845 milyon tona, mısır üretiminin ise 83 milyon tonluk yükselişle 1 milyar 324 milyon tona ulaşacağı hesaplanıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı