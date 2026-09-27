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Dün Türkiye'de 950 bin 397 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 926 bin 353 oldu

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Türkiye'de dün günlük bazda 950 bin 397 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 926 bin 353 megavatsaat oldu. Üretimde yüzde 24 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer alırken, en yüksek tüketim 43 bin 980 megavatsaatle 20.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 950 bin 397 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 926 bin 353 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 980 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 152 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 950 bin 397 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 926 bin 353 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,3 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 24 bin 572 megavatsaat elektrik ihracatı, 643 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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