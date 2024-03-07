Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ihtiyaç sahibi ailelere yardım projesi

Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dumlupınar Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım amacıyla gerçekleştirilen proje meyvelerini verdi. İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanarak, TİGEM' den alınan Tosunbey ekmeklik buğday tohumu, İlçe Müdürlüğüne ait arazide ekilerek hasadı yapıldı. Hasadı yapılan buğdaydan elde edilen un Dumlupınar Kaymakamlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi