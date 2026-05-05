DTSO ev sahipliğinde buluşma: Megatrends 2030'da Diyarbakır vizyonu öne çıktı

İş ve istif makineleri sektörünün geleceğine yön veren 'Megatrends 2030 lansman toplantılarının finali Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclis Başkan Vekili Mehmet Tazgel'in ev sahipliğinde, KOMATEK 2026 ve İMDER sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyon, kamu, özel sektör ve akademiyi aynı çatı altında buluşturarak kentin sanayi vizyonunu ulusal ve uluslararası ölçekte gündeme taşıdı. Diyarbakır'ın yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de söz sahibi olma hedefini ortaya koyan lansman, DTSO'nun koordinasyonunda bölgenin ekonomik potansiyelini ve stratejik konumunu öne çıkaran güçlü bir platforma dönüştü. Diyarbakır iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak, Devlet Malzeme Ofisi Diyarbakır İl Müdürü Harun Yılmaz, DSİ 10. Bölge Müdürlüğü temsilcileri ve DTSO Meclis üyeleri katıldı. Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan Hidromek, TürkTraktör ve Dimer Mermerin yanı sıra, fuarcılık sektörü temsilcileri de toplantıya katılarak 2030 vizyonuna katkı sundu.

Diyarbakır'ın sektörler arası iş birlikleri açısından taşıdığı önemi bir kez daha gözler önüne seren toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri, TEPAV tarafından hazırlanan ve Dr. Mustafa Ünsalan tarafından sunulan stratejik rapor oldu. DTSO çatısı altında paylaşılan bu kapsamlı analizde, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve küresel tedarik zincirindeki değişimlerin Diyarbakır sanayisi için sunduğu fırsatlar verilerle ortaya konuldu. Raporda öne çıkan başlıklar arasında, dijital ve yeşil dönüşümün zorunluluğu, deprem sonrası yeniden inşa sürecinin oluşturduğu ekonomik hareketlilik ve Türkiye'nin kritik madenler alanındaki stratejik avantajları yer aldı. Bu veriler, Diyarbakır'ın üretim gücünü geleceğe taşıyacak önemli fırsatlara işaret etti.

Programın moderatörü Emre Apa, küresel sanayinin 2030 ajandasının Diyarbakır'da şekillendiğine dikkat çekerek, bu sürecin dışında kalmanın geleceğin dışında kalmak anlamına geleceğini vurguladı. DTSO Meclis Başkan Vekili Mehmet Tazgel ise yaptığı değerlendirmede, Diyarbakır'ın sanayi potansiyelinin her geçen gün güçlendiğini ve küresel trendlerle uyumlu bir gelişim süreci yakaladığını ifade etti.

TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi, İMDER, İSDER ve İŞİM Kümelenmesi iş birliğinde düzenlenen bu önemli organizasyon, Diyarbakır'ın 2030 vizyonunda Türkiye'nin stratejik üretim merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ortaya koydu.

DTSO'nun liderliğinde gerçekleştirilen Megatrends 2030 Lansmanı, kentin üretim, teknoloji ve yatırım alanındaki iddiasını güçlendirirken, Diyarbakır'ı küresel rekabette öne çıkaran önemli bir kilometre taşı oldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı