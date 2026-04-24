DTO'da 'İş Teftişi Faaliyetleri' toplantısı düzenlendi
Denizli Ticaret Odası (DTO) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İzmir Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı iş birliğinde "İş Teftişi Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda, çalışma hayatına ilişkin güncel mevzuatlar, teftiş süreçleri ve uygulamada karşılaşılan sorunlar ele alındı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantı, iş dünyası için verimli ve yol gösterici oldu.

DTO'nun hizmet binasında büyük bir katılımla gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde yürütülen teftiş faaliyetleri, sahadaki uygulamalar, sık karşılaşılan riskler ve çözüm önerileri, katılımcılarla paylaşıldı. Uzman başmüfettişler tarafından katılımcıların soruları da yanıtlandı. Toplantının açılış konuşmasında ev sahibi olarak kürsüye gelen DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin, Denizli'de üretim ve istihdam süreçlerinin sürdürülebilirliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Tekin, sürdürülebilir ekonomik yapının yalnızca rakamsal büyüklüklerle değil, aynı zamanda güvenli, huzurlu ve yasalara uyumlu çalışma ortamlarıyla mümkün olacağını da ifade etti. Ayrıca toplantının kamu denetim birimleri ile iş dünyası arasındaki iletişimi güçlendiren bir köprü niteliği taşıdığını da belirten Genel Sekreter Tekin, mevzuatın doğru uygulanmasının hem işverenlerin hem de çalışanların haklarının korunması açısından hayati önem taşıdığını kaydetti.

Konuklarını başkanlık makamında ağırlayan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, gösterdikleri ilgi ve emeklerinden dolayı teşekkür etti. Oda olarak, iş dünyasının yararına olan her türlü faaliyet ve bilgilendirmeyi önemsediklerini, imkanları dahilinde de katkı verdiklerini belirtti. Erdoğan, "Üyelerimizin gündemden haberdar olup kendilerini güncellemeleri son derece önemli Bu toplantının da bu anlamda verimli geçtiğini ve fayda sağlayacağını düşünüyorum. Yoğun ilgi ve katılımlarından dolayı üyelerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Konukları da Başkan Erdoğan'a kendilerini kırmayıp salonlarını açarak iş birliği yaptığı ve misafirperverliği için teşekkür ettiler. - DENİZLİ

