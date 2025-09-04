DSO'nun 'Sanayide Sürdürülebilirlik Hamlesi' dünyaya ilham veriyor

Denizli Sanayi Odası'nın (DSO) yürütücüsü olduğu "Denizli'nin Geleceği Temiz Üretimde" Projesi, 2025 Dünya Odalar Yarışması'nda büyük bir başarıya imza atarak "En İyi Yeşil Dönüşüm Projesi" kategorisinde 4 Finalist arasında yerini aldı.

Proje, Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlenen 14. Dünya Odalar Kongresi'nde jüri üyelerine ve katılımcılara sunuldu. Denizli'nin sadece üretim gücüyle değil, sürdürülebilirlik vizyonuyla da fark oluşturduğunu belirten DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Şehrimiz için önemli çıktıları olan, boyahane sektörünün temiz üretim vizyonunu kapsayıcı ve katılımcı bir perspektifle ortaya koyan projemizi dünya sahnesine taşımanın ve dünya Odaları ile yarışmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Kasapoğlu ayrıca, Melbourne'deki temaslarında üst düzey görüşmeler yaparak, Avustralya Türk Ticaret Odası ile mermer sektörü için stratejik bir mutabakata da imza attı.

Küresel sorunlara yönelik somut fikirlerin paylaşılması ve yeni düşüncelerin ilham vermesi amacıyla, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Victoria Ticaret ve Sanayi Odası (VCCI) iş birliğiyle düzenlenen 2025 Dünya Odalar Yarışması'na bu yıl 41 farklı ülkeden toplam 83 proje katıldı. DSO'nun da dahil olduğu, Finalist olmaya hak kazanan Projelerin sunumları, Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlenen 14. Dünya Odalar Kongresinde gerçekleştirildi.

Dünya Odaları Bu Prestijli Platformda Buluştu

Yüzü aşkın ülkeden bine yakın iş insanının ve Oda temsilcisinin yer aldığı Kongreye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve ICC Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte DSO Yönetim Kurulu Başkanı ve ICC Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kasapoğlu, Aydın, Kocaeli ve Eskişehir Sanayi Odalarının Başkanları ile Ankara Ticaret Odası Başkanı katıldı.

Ana teması "İş Dünyası, Hükümetler ve Odalar Ortaklığında Kalkınma" olan Kongre ICC Başkanı Philippe Varin'in konuşmasıyla başladı. Kongrede konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise küresel iş ortamının mevcut durumunu, geleceğe dair fırsatları ve riskleri, kapsayıcı kalkınma için atılması gereken adımları ele aldı. Dünya ekonomisinin karşı karşıya olduğu zorluklar değerlendirilirken, 2025-2028 dönemi için Dünya Odalar Federasyonu vizyonu ve gözetilen öncelikler paylaşıldı.

Bir Şehrin Sanayisi Nasıl Dönüşür? DSO'dan Küresel Ölçekte Cevap

Denizli Sanayi Odası'nın "Best Green Transition Project / En İyi Yeşil Dönüşüm Projesi" kategorisinde finallere kalan "Denizli'nin Geleceği Temiz Üretimde" Projesinin sunumunu DSO 5. Meslek (Boya, Baskı ve Terbiye) Komitesi Başkanı İbrahim Onur Yıldırım gerçekleştirdi. Projenin teknik detaylarını ve uygulandığı boyahane sektörüne sunduğu rehberliği anlatan Yıldırım, tamamlanan projenin yeşil dönüşüm hedeflerine katkılarını, uygulama aşamalarını ve elde edilen somut çıktıları detaylı bir şekilde anlattı.

DSO üyelerinin yüzde 37'sinin tekstil sektöründe faaliyet gösterdiğini ve sektörün yaklaşık 5 milyar dolarlık Denizli ihracatının yüzde 30'unu oluşturduğunu belirten Yıldırım, Denizli'de yalnızca boyahanelerin yıllık su tüketiminin şehir nüfusunun üçte birinin bir yıllık su ihtiyacına denk geldiğini vurguladı.

Yeşil dönüşüm yolculuğunda Denizli sanayisine rehberlik edecek kalıcı yapılar inşa ettiklerini ifade eden Yıldırım, enerji, su ve kaynak verimliliğinin yeni dönemde DSO'nun öncelikleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Proje kapsamında toplam 40 boyahanede temiz üretim değerlendirmeleri yapıldığını, yaklaşık 200 profesyonele eğitim verildiğini ve her işletmeye özel fizibilite raporları hazırlandığını kaydeden Yıldırım, bu çalışmanın dünyada bir sektörün ildeki tüm temsilcilerini kapsayan ilk çalışma olduğuna vurgu yaptı.

Yıldırım son olarak, Projenin en somut çıktılarından biri olarak "Güney Ege Yeşil Dönüşüm ve Verimlilik Merkezi"nin kurulduğunu; bu Merkezin tüm sektörlere sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği ve yeşil finansman alanlarında teknik danışmanlık ve ölçüm hizmetleri vereceğini açıkladı.

Kasapoğlu: "Sorumlu ve Sürdürülebilir Üretim Anlayışımızla Örnek Oluyoruz"

Denizli'nin sadece üretim gücüyle değil, sürdürülebilirlik ilkelerine olan bağlılığıyla da fark oluşturduğunu belirten DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Yol arkadaşlarımla birlikte, bu sahnede olmanın hayalini kurmuştuk. Çok çalıştık ve bugün o gururu yaşadık. Sonuç her ne olursa olsun, Oda olarak önemli bir iş çıkardık. Denizli'nin adını uluslararası iş dünyasında bir kez daha güçlü bir şekilde duyurduk. Denizlimizin en güçlü sivil toplum örgütü olarak şehrimiz için önemli projelerin altına imza atacak potansiyele sahip olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Yeni projelerimizle uluslararası etkinliklerde ses getirmeye devam edeceğiz. Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na, DSO heyetimize ve projemizdeki tüm paydaşlara bu yolculukta bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerimi sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Melbourne'de Denizli İmzası: Kasapoğlu'ndan Kritik Temaslar

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na açılış resepsiyonunda eşlik eden Kasapoğlu, üç günlük Avustralya programı boyunca üst düzey görüşmelere katıldı; uluslararası düzeyde diplomatik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağladı. Başkan Kasapoğlu çeşitli programlarda Kanberra Büyükelçimiz Ufuk Gezer, Melbourne Başkonsolosumuz Doğan Ferhat Işık, Katar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Al Thani, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gennadiy Chyzhykov, Avustralya Victoria Hükümeti Gaziler, Küçük İşletmeler ve Gençlik Bakanı Natalie Nazlı Suleyman gibi önemli isimlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Programın ikinci gününde Melbourne Başkonsolosumuz Doğan Ferhat Işık'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katılan Kasapoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun teşvikleriyle ve Türk heyetinin huzurunda Avustralya Türk Ticaret Odası Başkanı Atilla Ceylanbaş ile 'Mermer Sektörü Mutabakatı' imzaladı. Resepsiyon ve imzalanan Mutabakat hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Kasapoğlu, "Hemşehrilerimizin ticari ve siyasi alanda elde ettikleri başarılar ile gurur duyduk. Ticari köprülerimizi güçlendirmek için adımlar attık. Özellikle mermer ve işlenmiş doğaltaş sektörümüzün bu pazarda daha güçlü konumlanması için yapılan bu iş birliğinin her iki ülke adına da hayırlı olmasını temenni ediyorum." açıklamasında bulundu. - DENİZLİ