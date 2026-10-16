DSİ, Hatay Antakya ve Reyhanlı'da arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme yapacak

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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Hatay'ın Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde belirlenen alanlarda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Hatay'ın Antakya ilçesinde bağlı Melekli, Suvatlı ve Yeşilova mahalleleri ile Reyhanlı ilçesine bağlı Varışlı Mahallesi'nde DSİ Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

Kaynak: AA