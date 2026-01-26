Haberler

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dolar, 43,3750 lira, euro ise 51,5060 lira seviyesinden haftaya giriş yaptı. İstanbul Kapalıçarşı'daki güncel satış fiyatları, önceki kapanışa göre artış gösterdi.

Dolar 43,3750 liradan, euro ise 51,5060 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 43,3730 liradan alınan dolar 43,3750 liradan, 51,5040 liradan alınan euro ise 51,5060 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 43,35 liradan, euro ise 50,90 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel zihniyet

Nedenini de açıkladı: Türkiye'nin AB üyesi olacağını düşünmüyorum
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı

Bir ilimizi ayağa kaldıran olay! Caddede çırılçıplak dolaştı
İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi

İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Kumarhanede yüksek teknolojili lensle hile yapan kadın böyle yakalandı

Bilim kurgu filmi değil gerçek! Hile yaparken suçüstü yakalandı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel zihniyet

Nedenini de açıkladı: Türkiye'nin AB üyesi olacağını düşünmüyorum
İbrahim Tatlıses'in korumasından sert müdahale: O görüntüyü sil!

Tatlıses'in restorana girişi olay oldu! Korumalar müdahale etti
Fenerbahçe taraftarından yönetime eleştiri

Maç sonunda olanlar oldu