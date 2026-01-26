Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar, 43,3750 lira, euro ise 51,5060 lira seviyesinden haftaya giriş yaptı. İstanbul Kapalıçarşı'daki güncel satış fiyatları, önceki kapanışa göre artış gösterdi.
İstanbul Kapalıçarşı'da 43,3730 liradan alınan dolar 43,3750 liradan, 51,5040 liradan alınan euro ise 51,5060 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 43,35 liradan, euro ise 50,90 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi