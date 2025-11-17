Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 42,3320 liradan, euro ise 49,1580 liradan işlem görmeye başladı. Önceki kapanışta dolar 42,33 liradan, euro ise 49,29 liradan satılmıştı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 42,3300 liradan alınan dolar 42,3320 liradan, 49,1560 liradan alınan euro ise 49,1580 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 42,33 liradan, euro ise 49,29 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi