Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı

Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı
Güncelleme:
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 41,9480 liradan, euro ise 49,0060 liradan işlem görmeye başladı. Önceki kapanışta dolar 41,94, euro ise 48,99 liradan satılmıştı.

Dolar 41,9480 liradan, euro ise 49,0060 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 41,9460 liradan alınan dolar 41,9480 liradan, 49,0040 liradan alınan euro ise 49,0060 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 41,94 liradan, euro ise 48,99 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
