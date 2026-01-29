Serbest piyasada döviz fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 43,4140 liradan alınan dolar 43,4160 liradan, 52,1420 liradan alınan euro ise 52,1440 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 43,41 liradan, euro ise 51,94 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
