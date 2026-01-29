Haberler

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dolar, İstanbul Kapalıçarşı'da 43,4160 lira, euro ise 52,1440 lira seviyesinden işlem görüyor. Önceki kapanışta dolar 43,41 lira, euro ise 51,94 lira seviyesindeydi.

Dolar 43,4160 liradan, euro ise 52,1440 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 43,4140 liradan alınan dolar 43,4160 liradan, 52,1420 liradan alınan euro ise 52,1440 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 43,41 liradan, euro ise 51,94 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor

Piyasalar yangın yeri! Rekor üstüne rekor kırılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi

Avrupa'da dünyanın sonu dedirten görüntüler
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi

Avrupa'da dünyanın sonu dedirten görüntüler
İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

Babası "İlaç bile kullanmaz" demişti! Merakla beklenen sonuç çıktı
Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'ne gözyaşlarıyla veda etti

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Diziye gözyaşlarıyla veda etti