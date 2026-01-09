Serbest piyasada döviz fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 43,1500 liradan alınan dolar 43,1520 liradan, 50,3120 liradan alınan euro ise 50,3140 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 43,04 liradan, euro ise 50,31 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi