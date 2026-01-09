Haberler

Serbest piyasada döviz fiyatları

Güncelleme:
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 43,1520 liradan, euro ise 50,3140 liradan işlem görmeye başladı. Doların önceki kapanışı 43,04 lira, euro ise 50,31 lira seviyesindeydi.

Dolar 43,1520 liradan, euro ise 50,3140 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 43,1500 liradan alınan dolar 43,1520 liradan, 50,3120 liradan alınan euro ise 50,3140 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 43,04 liradan, euro ise 50,31 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500

